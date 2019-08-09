هيا الشعيبي تكشف إصابتها بمرض خطير بسبب الطائرة.. والجمهور يكذبها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن إصابتها بمرض خطير، بسبب سفرها مؤخرا على متن طائرة.

هيا نصحت مواطنيها القادمين إلى الكويت أو الذين سيغادرون البلاد في أيام العيد بضرورة تعقيم الكراسي قبل الجلوس عليها بسوائل التنظيف، لأن المسؤولين عن هذا الأمر لا يفعلون ذلك عندما يغادر الجميع الطائرة.

الفنانة الكويتية أكدت أنها أصيب بمرض الثعلبة بسبب جلوسها على كرسي الطائرة بدون تعقيمه أو تنظيفه، داعية إلى عدم الاستخفاف بهذا الأمر.

Advertisements

جمهور هيا سخروا من كلامها وكذبوها، حيث أكدوا أن مرض الثعلبة مرض مناعي لا ينتقل بالعدوى، وإنما يصاب به الشخص إذا تعرض لضغوط نفسية شديدة.

وكانت هيا الشعيبي قد تعرضت لحادث سير مروع في شهر يونيو الماضي، وفي الوقت الذي نجت منه الفنانة بفضل العناية الإلهية، أصيبت سيارتها بأضرار جسمية.

هيا نشرت صورة للسيارة، معلقة عليها: «الحمد الله على كل حال، كنت راح أموت بس الأعمال الطيبة وقفتلي صج»، وحرصت الشعيبي على طمأنة محبيها على حالتها الصحية، من خلال فيديو عبر تطبيق سناب، حيث قالت: «الحمد الله حبيت اطمنكم على صحتي وأموري طيبة، وأنا بخير طالما أنتوا معاي وتحبوني، هذا خيري وقفلي، تلقيت اتصالات كثيرة، بشكر صديقتي وأختي إلهام الفضالة، صدق ما يربطنا لحم ودم لكن الي يربطنا العشرة».