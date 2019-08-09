أحمد فلوكس يدافع عن طليقته هنا شيحة بعد هجوم متابعة عليها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الفنان المصري أحمد فلوكس مقولة على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول: “كي يحترمك الحاضرون احترم الغائبون.. ثقافة لا يعرفها المنافقون”

بعض متابعي فلوكس اعتبروا أن هذه العبارة موجهة لطليقته الفنانة هنا شيحة، فهاجمتها إحدى المتابعات، بقولها: “قتلتونا بالألغاز.. شيحة أصلا ما وحدة بتاعة زواج “.

وأضافت: “وأنت غلطت لما تزوجتها والعيش بالأطلال ماراح ينفع!، وأنت ذكي وأحلى منها هي أصلا ما عندها ذرة جمال وأنوثة”.

الفنان المصري عبر عن غضبه من كلام المتابعة، ودافع عن هنا بقوله: “إيه اللي أنتي كاتباه ده؟، أولا أنت مالك؟، ثانيا ألغاز إيه؟ انت قاعدة فاضية وبتشتغلي نفسك ولا إيه بالظبط، ثالثا أنت إزاي تقول على هنا الكلام ده”.

وأضاف: “انتي تعرفيها أو تعرفي أهلها عشان تقول كلام عليها زي ده.. لتقل خيرا أو تصمت يعني تخرسي.. رابعا مين العبقري اللي قال إني بنزل كلام لهنا؟”.

Advertisements

وتابع: “عيب الكلام ده وما يصحش أبدًا تغلطي في هنا أولا لأنها فنانة كبيرة ومعروفة، وبنت أصل وناس ومحترمة.. ثانيا.. لأنها كانت مراتي يعني كانت أنا.. عيب عيب عيب.. ما يصحش نهائي”.

وكانت هنا شيحة قد أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فلوكس بعد زواج استمر 9 شهور فقط، وفي هدوء تام.

هنا أكدت على احترامها الشديد لأحمد فلوكس، وقالت إنه لم يسئ لها ولم يفعل ما يجرحها، ولكنهما بعد شهور زواج لم يشعران بالراحة سويا، مما جعلهما يقرران الانفصال.

الفنانة المصرية قالت إن مواجهة الإعلام بخبر الانفصال شغلها هي وأحمد لفترة وكان سبب توترها، ولكنهما قررا في النهاية أن يعلنان الخبر، ولا يضعا أي أمور أخرى في الاعتبار.

وشددت على وجود علاقة ود وصداقة بينها وبين أحمد فلوكس، واستدلت على ذلك بتصويرهما مسلسل «بدل الحدوتة 3»، بعد الانفصال، وكذلك تشجيعها له وحضور العرض الخاص لفيلم «الممر» برفقته، رغم وقوع الطلاق.