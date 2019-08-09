محمد رمضان ينفي شائعة زواجه من حلا شيحة بصور مع زوجته .. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت مؤخرا أنباء حول زواج الفنان المصري محمد رمضان من الفنانة حلا شيحة، خلال تواجدهما في الساحل الشمالي، وأنهما لم يعلنا الأمر وينتظران مرور بعض الوقت.

الفنان المصري خرج عن صمته لينفي صحة هذه الأنباء تماما، وذلك عن طريف نشره مجموعة صور حديثة جمعته بزوجته، خلال قضائهما أجازتهما الصيفية في كاليفورنيا.

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رمضان أرفق الصور، التي نشرها على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، بتعليق قال فيه: “مع زوجتي.. حياتي”، ليؤكد بذلك حبه الشديد لزوجته وعدم انفصاله عنها أو زواجه عليها.

الفنان المصري نفى شائعة زواجه بحلا شيحة بشكل مباشر، وذلك في تصريحات صحفية، حيث قال: “حلا شيحة أخت عزيزة وصديقة لزوجتي وشقيقتي ولأسرتي، وأنا الآن أمضي إجازة الصيف في كاليفورنيا مع زوجتي وأولادي، وهذه شائعة غير حقيقية تماما”.

يذكر أن الفنان المصري محمد رمضان والفنانة حلا شيحة قد تشاركا في بطولة مسلسل “زلزال”، والذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشاركهما البطولة ماجد المصري، وهنادي مهنا، ومنى عبدالغني، وأحمد صيام، وغيرهم.