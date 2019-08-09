راغب علامة يشعل حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة ليلة من العمر لا تُنسى ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بدورته الخامسة والخمسين، وكان حفله هو الحفل العربيّ الأوّل المكتمل العدد لهذا العام ضمن فعاليات المهرجان.

وكانت أبرز لحظات الحفل عندما طلب علامة من الجمهور الوقوف دقيقة صمت على روح الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، وإستذكر راغب على المسرح وصيّة الرئيس الراحل له بزيارة تونس دائماً، والتواصل المستمرّ مع الشعب التونسي الذي يعتبره ابنه، وبدوره اعتبر راغب أنّه وبفخر كبير ابن تونس الخضراء.

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وخلال الحفل تمّ تكريم السوبر ستار راغب علامة بمنحه درعاً تكريمياً من قبل مدير المهرجان السيّد مختار الرصّاع، الذي طلب بدوره من علامة إحياء أكثر من ليلة ضمن فعاليات المهرجان، فشكره راغب متأسّفاً عن عدم تمكّنه من تلبية طلبه بسبب إرتباطاته المسبقة، وإضطراره للعودة مباشرة إلى بيروت لبدء تصوير حلقات برنامج “ذا فويس” لصالح قناة أم بي سي.

كما لبّى علامة أثناء تواجده في تونس دعوة وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين ومدير مهرجان قرطاج مختار الرصّاع على الغداء، ودار بينهم حديث في مواضيع مختلفة شدّدوا فيها على أهميّة رسالة الفنّ السامية في نقل حضارة الشعوب والتواصل فيما بينها.

هذا ويتابع الفنان اللبناني نشاطه الفنّي الكثيف خلال شهر أغسطس الجاري بتسجيل جديده الموسيقي في الأستوديو، إضافة إلى إحياء عدد من الحفلات الفنيّة.