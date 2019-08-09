نجم "جيمس بوند" ينضم لأبطال فيلم عن أشهر مسابقة غناء أوروبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المخرج الأمريكي ديفيد دوبكين انضمام نجم سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهير بريس بروزنان إلى نجوم فيلمه الجديد Eurovision، الذي يتناول أشهر مسابقة غناء تنافسية عرفتها قارة أوروبا في تاريخها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنَّ بروزنان (66 عاماً) سينضم لأبطال العمل ومنهم النجم الكوميدي الشهير ويل فريل والنجمة رايتشل ماك آدمز.

ومن المقرر أن يكتب السيناريو المؤلف آندرو ستيل ويشاركه في الكتابة ويل فريل المشهور بموهبته في تأليف المونولوجات الكوميدية من خبرته في تقديم عروض "ستاند آب كوميدي".

وتدور أحداث الفيلم، الذي تنتجه شبكة "نتفليكس" الأمريكية لخدمات البث التدفقي، حول مسابقة "Eurovision" للأغنية الأوروبية وينظمها اتحاد البث الأوروبي منذ عام 1956.

وتعد المسابقة أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين، إذ يقدر بـ100 مليون إلى 600 مليون شخص حول العالم في السنوات الأخيرة.