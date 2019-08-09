أبطال من المكعبات.. احتفال مبتكر بـ25 عاما على عرض "فريندز"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفالاً بمرور 25 عاماً على بداية بثه على شاشات التلفزيون، قررت شركة المكعبات الشهيرة "ليجو" الاحتفال باليوبيل الفضي لمسلسل الست كوم الأشهر "فريندز Friends".
ونشر حساب "ليجو" على "تويتر" مجموعة من الصور ظهرت فيها مجموعة من قوالب المكعبات التي صممت خصيصاً لتحاكي مواقع تصوير المسلسل.
وكان من أبرز مواقع التصوير التي اعتاد مشاهدو "فريندز" عليها على مدار 10 مواسم منزل شخصية "مونيكا جيلر" التي جسدتها النجمة كورتني كوكس، ومقهى "سنترال بيرك" الذي شهد غالبية المشاهد الجماعية، إضافة إلى منزل شخصيتي "شاندلر بينج" و"جوي تريبياني"، اللذان يجسدهما كل من ماثيو بيري ومات لوبلان.
وأظهرت اللقطات كذلك صناعة مجسم مكعبات لكل شخصية من الشخصيات الرئيسية في المسلسل، وبعض الشخصيات الثانوية مثل "جانثر" المسؤولة عن مقهى "سنترال بيرك".
وعرض مسلسل "فريندز" على مدار 10 سنوات في 10 مواسم متتالية، بداية من عام 1994، وحتى عام 2004.
وبجانب كل من كورتني كوكس وماثيو بيري ومات لوبلان، شارك في بطولته النجمة جينفر أنستون وديفيد سكويمر وليزا كودرو.
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