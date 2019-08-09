أحلام تُغضِب سميرة سعيدة وحماقي وراغب في أولى حلقات "ذا فويس"

انطلق تصوير حلقات الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس" في بيروت، الإثنين، والذي يضم لجنة تحكيم من الفنانين راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي. وتسبّبت الفنانة أحلام في تأخير التصوير 5 ساعات بسبب وصولها متأخرة إلى الاستوديو، وبالتالي تأخرت في تحضير نفسها من ناحية المكياج والشعر، رغم وجود زملائها في الوقت المحدد لهم، الأمر الذي تسبب في انزعاجهم وتذمّرهم من هذا التأخير. وتحيي أحلام حفلا غنائيا 16 أغسطس/ آب الجاري في السعودية..

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