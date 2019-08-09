انطلق تصوير حلقات الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس" في بيروت، الإثنين، والذي يضم لجنة تحكيم من الفنانين راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي. وتسبّبت الفنانة أحلام في تأخير التصوير 5 ساعات بسبب وصولها متأخرة إلى الاستوديو، وبالتالي تأخرت في تحضير نفسها من ناحية المكياج والشعر، رغم وجود زملائها في الوقت المحدد لهم، الأمر الذي تسبب في انزعاجهم وتذمّرهم من هذا التأخير. وتحيي أحلام حفلا غنائيا 16 أغسطس/ آب الجاري في السعودية..
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كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تُغضِب سميرة سعيدة وحماقي وراغب في أولى حلقات "ذا فويس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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