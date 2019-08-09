هند صبري تمنع بناتها من مشاهدة الفيل الأزرق

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: صرّحت الممثلة التونسية هند صبري أنها لن تسمح لإبنتيها عليا وليلى بمشاهدة الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق” لكونه يحمل مشاهداً قاسية لا يجب أن يراها القُصَر. حيث شرحت بأنهما تشاهدان جميع أعمالها لكن هذا الفيلم سيتأجل لعدة سنوات لأنه فيلم رعب ولا يصلح لسنهما"

يذكر أن الفيلم من بطولتها وكريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وإياد نصار، ويشارك فيه بعض نجوم الجزء ‏الأول ‏كضيوف شرف، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد‎.‎



الجدير ذكره أن الفيلم من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز" التي طرحته منذ 25 يوليو الماضي ليحقق 47 مليون و 500 ألف جنيه بعد أسبوعين من عرضه، ومن المقرر أن يستمر فى دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى,

هذا وتبدأ أحداثه التي تأتي بعد 5 سنوات من الجزء الأول، باستدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة ليلتقي بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.