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سعد والليثى وشيبة وطارق الشيخ في أغنيات جديدة بتوقيع أشرف البرنس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الموزع الموسيقى أشرف البرنس، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يتعاون البرنس مع عدد كبير من مطربو الأغانى الشعبية منهم أحمد شيبة، حيث يقدم له أغنية جديدة على طريقة السينجل، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، ومن المقرر أن يتم طرحها فى عيد الأضحى المبارك.

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ويعمل الموزع الموسيقى أشرف البرنس أيضا مع المطرب محمود الليثى، على التحضير لعد أغنيات جديدة تجمعهما،  بعد نجاح أغنية"مصر حلوة" ومن المقرر أن يتم تسجيلها خلال الفترة المقبلة.

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ويشارك أيضا مع طارق الشيخ في مينى ألبوم جديد يضم من 8 إلى 9 أغنيات، ويتعاون بأغنية سينجل مع محمد شاهين، وأغنية سينجل جديدة مع سعد الصغير، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.

 

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يذكر أن الموزع الموسيقى أشرف البرنس قدم العديد من الأغانى الناجحة لنجوم الغناء منهم سامو زين، وحمادة هلال، وسمية الخشاب، وسمسم شهاب، ومصطفى كامل، ومصطفى حجاج، وحسين الجسمي، وشعبان عبد الرحيم، ورولا سعد، ودياب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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