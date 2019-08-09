شكرا لقرائتكم خبر عن سعد والليثى وشيبة وطارق الشيخ في أغنيات جديدة بتوقيع أشرف البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الموزع الموسيقى أشرف البرنس، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يتعاون البرنس مع عدد كبير من مطربو الأغانى الشعبية منهم أحمد شيبة، حيث يقدم له أغنية جديدة على طريقة السينجل، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، ومن المقرر أن يتم طرحها فى عيد الأضحى المبارك.





ويعمل الموزع الموسيقى أشرف البرنس أيضا مع المطرب محمود الليثى، على التحضير لعد أغنيات جديدة تجمعهما، بعد نجاح أغنية"مصر حلوة" ومن المقرر أن يتم تسجيلها خلال الفترة المقبلة.

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ويشارك أيضا مع طارق الشيخ في مينى ألبوم جديد يضم من 8 إلى 9 أغنيات، ويتعاون بأغنية سينجل مع محمد شاهين، وأغنية سينجل جديدة مع سعد الصغير، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.





يذكر أن الموزع الموسيقى أشرف البرنس قدم العديد من الأغانى الناجحة لنجوم الغناء منهم سامو زين، وحمادة هلال، وسمية الخشاب، وسمسم شهاب، ومصطفى كامل، ومصطفى حجاج، وحسين الجسمي، وشعبان عبد الرحيم، ورولا سعد، ودياب.



