شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية "ولاد رزق 2" تفتح الاحتمالات لتقديم جزء ثالث.. وآسر ياسين كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح المخرج طارق العريان الاحتمالات لتقديم جزء ثالث من فيلم "ولاد رزق – عودة أسود الأرض" الذى تم إطلاق الجزء الثانى منه اليوم الخميس للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى، حيث ترك نهاية أحداث الجزء الثانى مفتوحة لتقديم جزء ثالث خاصة بعد ظهور الفنان سيد رجب وهو يخرج من السجن ويسأل محمد ولطفى وآسر ياسين عن ولاد رزق خاصة أن بينه وبينهم ثأر.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.