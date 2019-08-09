شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تتذكر "ليلة القبض على بكيزة وزغلول" وتطرح سؤالا للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس فتح صندوق الذكريات بخصوص الفيلم الكوميدى الشهير "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، والتى تقاسمت فيه البطولة مع الفنانة الكبيرة سهير البابلى، ونشرت عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" صورة لبوستر الفيلم معبرة عن رغبتها فى معرفة رأى الجمهور من خلال طرح سؤال فكتبت: "إيه أكتر مشهد بيضحككم من فيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول؟".



إسعاد يونس

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وكانت تعليقات المتابعين أغلبها فى إطار الضحك وكل يعبر عن رأيه ومشاهده المفضلة بطريقته الخاصة، ومنهم من تذكر المشاهد بعينها كما لو كانت أمس لن يحجبها أيام أو تتناساها الذكريات.

ويعتبر هذا الفيلم من أشهر الأفلام الكوميدية التى شاركت فيها إسعاد يونس بالتواجد مع نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم الفنانة سهير البابلى، يوسف شعبان، وحيد سيف، أحمد راتب، أسامة عباس، نظيم شعراوى وآخرون من سيناريو وحوار إسعاد يونس، وإخراج محمد عبد العزيز.