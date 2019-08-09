شكرا لقرائتكم خبر عن "نعيش بعيد".. نسمة هركى تستعد لإطلاق أول ألبوماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لما بكون معاك بحس إنى فى كوكب تانى، كوكب خيالى كله غزل بنات هلامى".. تمثل هذه الكلمات بداية جديدة في رحلة المطربة نسمة هركى الغنائية، والتى قررت تدشين انطلاقة غنائية مختلفة بمشروع موسيقى مستقل يحمل اسمها يبتعد عن تيمة أغانيها المعروفة التى تمحورت أغلبها فى إطار دويتو أو أوبريت غنائى، وذلك عبر إطلاقها أول أغنيات ألبومها الجديد "نعيش بعيد".

وانتهت هركى من وضع لمساتها الموسيقية الأخيرة على مشروع أول أغنية "سنجل" تحمل اسم "نعيش بعيد" وهو الاسم الذى اختارته ليكون عنوان ألبومها الغنائي الرسمى الأول، والذى يضم في جعبته 6 أغنيات، منها "يا قمرى" و"يمامة"، وتتعاون خلاله مع الموسيقى صهيب النجار ومهندس الصوت مفدى ثابت، وتسعى لإطلاق أغنياته الستة بشكل مصور وعلى فترات، بحيث تظهر كل منها بشكل منفرد.

وتسعى هركي خلال الألبوم الجديد لخلع عباءة المشاريع الموسيقية المشتركة والانطلاق بمشروع باند خاص بها تحت مسمى "نسمة هركى"، بعدما اشتهرت فيما مضى بعدة أغنيات، منها تعاونها مع الموسيقار هشام خرما في أغنية "سهلة وبسيطة" مع هاني عادل ومى عبد العزيز، وأغنية "شوف بقلبك" مع هانى الدقاق وزجزاج، بجانب أغنية "مكملين" مع فرقة كايروكى"، وآخرها ديو "الليلة دى" مع وائل عامر.