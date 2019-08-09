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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة "معاك واسطة".. العسيلى يلبى طلب معجبة بإحيائه حفل زفافها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان محمود العسيلى لانتقادات فى الفترة الاخيرة بعد إحراج لشاب حاول التقاط صورة معه، ورغم ذلك ظهر العسيلى مجددا بد أن طلب إحدى المعجبات بحضوره لحفل زفافها وبالفعل رد عليها ملبيا طلبها.
حيث علقت الفتاة علي أغنيته الجديدة "إنتى وأنا" قائلة، "لا لا مش عارفة محبوش والله ومش عارفة مستناش الأغنية، طب مش هنجيب واسطة علشان يجى فرحى"، ليفاجئها العسيلى برده، قائلا:" وليه متحبنيش بس، فرحك عندى خلاص".
علي صعيد آخر تصدر فيديو كليب أغنية "إنتى وأنا" للعسيلى، "تريند" قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمى يوتيوب "، وذلك بعد طرحه بأقل من 24 ساعة، حيث حقق ربع مليون مشاهدة.
أغنية "إنتى وأنا" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله.
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