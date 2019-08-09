إلهام شاهين ويسرا وهالة سرحان يؤدين مناسك الحج (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها رفقة الفنانة يسرا، والإعلامية هالة سرحان. وعلقت إلهام شاهين على الصورة: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك عليّ, من أجمل مكان بالدنيا لأداء مناسك الحج".

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