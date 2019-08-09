ندا موسى بالأبيض والأسود ومي سليم بصحبة "إياد".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة الجمهور لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ندا موسى

نشرت الفنانة ندا موسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بتقنية الأبيض والأسود.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بقوام رشيق.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بجوار سيارتها.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أصفر أنيق.

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أمير كرارة

نشر الفنان أمير كرارة، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من إحدى الدول الأوروبية.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أنيق.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة المذيع إياد داوود.

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له من داخل سيارته.

إيساف

نشر الفنان إيساف، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بصديقه الملحن أحمد عادل.