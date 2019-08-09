بالفيديو| أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: احتفل الفنان أحمد حاتم بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى "جايدا" بحضور عدد من الأهل والأصدقاء. ونشر الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان أحمد حاتم وزوجته جايدا، معلقًا: "مبروك لأخويا وصديقي أحمد حاتم وجايدا وربنا يسعدكم في حياتكم، وعقبالكم جميعاً". تداول رواد موقع "إنستجرام" فيديو للحظة عقد القران، وعدد من الصور جمعته بالحضور وبينهم الفنان إسلام جمال. جدير بالذكر أن أحمد حاتم ينتظر طرح الجزء الثاني من فيلمه "الكنز"، بطولة هند صبري، محمد سعد، محمد رمضان، روبي، إخراج شريف عرفة، تأليف عبدالرحيم كمال.

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