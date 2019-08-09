الليلة.. فتحي عبدالوهاب يتلقى العزاء في والدته بالشيخ زايد

يتلقى النجم فتحى عبدالوهاب عزاء والدته، التى وافتها المنية أمس الخميس بعد تعرضها لوعكة صحية ، اليوم الجمعة فى المجمع الإسلامى بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب مباشرة. صحية ، اليوم الجمعة فى المجمع الإسلامى بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب مباشرة. وشيع الجثمان الفقيدة إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة طوخ فى محافظة القليوبية .

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