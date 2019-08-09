قبل أيام من العيد.. الفيل الأزرق يحقق 52 مليون جنيه إيرادات

نجح صناع الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» في كسر حاجز الإيرادات التي سبق وأن حققها أي فيلم قبل موسم الأعياد، حيث نجح الفيلم في تحقيق إيرادات قدرها 52 مليون جنيه من عرضه في دور العرض المصرية فقط، وبدأ عرض الفيلم في صالات

العرض الإماراتية والخليجية يوم الخميس 25 من يوليو الماضي، ليخوض مبكراً سباق موسم عيد الأضحى السينمائي.

الفيلم بطولة النجم كريم عبد العزيز، والنجمة نيللي كريم، وانضم لهم في هذا الجزء النجمة هند صبري بالإضافة إلى

النجم إياد نصار وشيرين رضا، تارا عماد و أحمد خالد صالح وكتب قصة الفيلم والسيناريو الوحوار

ويُعد الجزء الأول واحداً من أنجح أفلام السينما المصرية فى آخر 10 سنوات، وحصد أكثرمن 35 مليون جنيه في دورالعرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة بعد انطلاقه فى سباق عيد الأضحى 2014، وحقق نجاحاً كبيراً بدول مجلس التعاون الخليجي والأردن.