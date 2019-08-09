الخريطة الكاملة لأفلام عيد الأضحي وتفاصيلها

يشهد موسم عيد الأضحى السينمائي حالة من الصراع بين الأكشن والكوميديا, بالإضافة إلى بطولة الجزء الثاني والبطل المطلق للكوميديا, حيث استطاعت شركات الإنتاج معرفة سر "كعكة العيد" والحصول عليها من خلال أفلام الأكشن الجماعي التى أصبحت تجذب الجمهور خاصة جيل الشباب الذي يعتبر العنصر الأكبر في الأرباح ويتم خلال الموسم الحالي عرض 3 أفلام تحمل شعار "الجزء الثاني" وجميعها بطولة جماعية.

ولكن مازال بعض النجوم يميل إلى البطولة الفردية مثل الفنان أحمد حلمي الذى يعتمد على مبدأ الكوميديا الفردية من خلال مواقف يبني عليها قصته الفنية. وجاء في مقدمة الأفلام التي تتصارع على إيرادات كعكة العيد "ولاد رزق 2 -عودة أسود الأرض" الذى تدور أحداثه حول "ولاد رزق" وبعد مرور 3 سنوات حاول فيها الإخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والنصب.

الفيلم بطولة أحمد عز, عمرو يوسف, باسم السمرة, خالد الصاوى, أحمد الفيشاوى, أحمد داوود, كريم قاسم,

محمد ممدوح, نسرين أمين, وريم مصطفى, وإخراج طارق العريان, وتأليف صلاح الجهيني.

ودخل المنافسة فيلم "الكنز 2" ويكشف الجزء الثانى ما انتهى إليه الجزء الاول في حكايات حتشبسوت في العصر الفرعونى وعلى الزيبق خلال العصر العثمانى وبشر الكتاتنى رئيس القلم السياسى الفيلم من بطولة محمد سعد, روبى, هند صبري, أحمد رزق, أحمد حاتم, وأحمد مالك وإخراج شريف عرفة.

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واستحوذ الفيلم الثالث "الفيل الازرق2" الذي يتم عرضه حاليا على الجزء الأكبر من الكعكة وحصوله منها على إيرادات بلغت 47.5 مليون جنيه حتى الآن منذ عرضه في 25 يوليو الماضي. وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 يوليو الماضي في جميع دور العرض المصرية كما انطلق عرضه في نفس الوقت بدور العرض في السعودية والإمارات وسوريا على أن يطرح في لبنان والأردن ابتداء من أول أيام عيد

الأضحى المقبل وتونس أيضا مع انطلاق العيد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم" ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته, ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه. "الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني, كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ودخل المنافسة على طريقته الخاصة الفنان أحمد حلمي بفيلم "خيال مآتة" وتدور أحداثه في فترة الستينيات حول مهندس ديكور يدعى "زيزو" وهو شخصية تشك في كل من حولها وتبدأ الأحداث بشخصية "حلمى" وهو رجل عجوز يعيش في الألفية ويروى حكايته وذكرياته وهو شاب عن المعاناة التي عاشها وكيف التقى بحبيبته ويكشف أيضا الطرق والأساليب التي استخدمها ليتزوج حبيبته باكينام. الفيلم بطولة أحمد حلمي, منة شلبي, خالد الصاوي, حسن حسني, انتصار ولطفي لبيب وتأليف عبدالرحيم كمال, إخراج خالد مرعى.