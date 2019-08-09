رئيس دار الأوبرا: مهرجان القلعة سيخرج في أفضل صورة

أكد الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، أنه يتم حاليا العمل على قدم وساق للانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالدورة 28 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الآثار، لافتا إلى استمرار العمل ووضع اللمسات الأخيرة على مسرح المحكي بقلعة صلاح الدين الأيوبي خلال الأيام المقبلة، استعدادا لانطلاق فعالياته في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 18 أغسطس الجاري.

وقال رئيس دار الأوبرا، إن وزارة الثقافة تولي اهتماما خاصا بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء وظهور فعالياته في أبهى صورة ممكنة باعتباره من أهم المهرجانات التي تنظمها مصر حاليا، لافتا إلى أنه منذ انطلاقه عام 1990 استطاع أن يحقق شعبية كبيرة وبفضل تنوع وثراء فعالياته الفنية فإن جمهوره في تزايد مستمر.

ونوه الدكتور مجدي صابر إلى أن عملية التنظيم الخاصة بالمهرجان ستكون مميزة من كافة الجوانب هذا العام تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الآثار، التي تشمل إلى جانب البرنامج الفني للحفلات التجهيزات الخاصة بالمسرح وعملية الدخول والخروج إلى جانب إقامة شاشة عرض كبيرة بالمسرح لتغطية

الحفلات في ظل الحضور الكثيف المتوقع للجمهور.

وأشار صابر إلى أن فعاليات المهرجان التي تتواصل على مدار 15 يوما متصلة وتنتهي يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر المقبل، تتضمن إقامة 42 حفل متنوع بمشاركة العديد من نجوم الموسيقى والغناء والفرق المحترفة التي تقدم إبداعاتها المتميزة للجمهور مع مراعاة مختلف الأذواق، منوها إلى أنه تم اختيار الفرق الأجنبية المشاركة وفقا لما يتناسب مع ثقافة المجتمع وأهداف المهرجان،وذلك بعد أن أبدت العديد من الفرق الأجنبية رغبتها في المشاركة في فعالياته.

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ولفت إلى أن دورة المهرجان لهذا العام تشهد تكريم 10 شخصيات أثرت الساحة الفنية في مصر والعالم هي كل من الفنانين: جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية،والدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، نادية مصطفى، محمد الحلو، علي الحجار، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، عارضة الباليه سحر حلمي، عبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد

الحكيم تقي الدين المدير الإداري لفرقة باليه أوبرا القاهرة".

وأضاف صابر:"كما يشهد المهرجان هذا العام إقامة حفلات لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء المصريين إلى جانب نجوم تشارك في فعالياته لأول مرة،بالإضافة إلى مشاركة العديد من الفرق الدولية، بالإضافة إلى جانب من الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث تشارك فرق وفنانين من دول الجزائر،تونس،ناميبيا وغينيا.

وأشار إلى أنه يحيى فعاليات دورة مهرجان القلعة لهذا العام كل من النجوم هاني شاكر،الموسيقار عمر خيرت، محمد الحلو،علي الحجار،مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن علي، تانيا قسيس، مجد القاسم، مي فاروق، محمد محسن، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين،أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية،دينا الوديدى، إلى جانب فرق براس ساوند باند للنفخ والايقاع، الموسيقار هشام خرما، فريق مسار اجبارى، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامي، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته.

أما بالنسبة للفرق المشاركة فهي "توناكى من ناميبيا"، كايرو ستيبس "من مصر وألمانيا"، "إيقاعات غينيا من غينيا"، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسى شرارة، عازف الايقاع سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة إلى جانب فرق من دول الصين، فنزويلا، الجزائر والهند.