يعرض في أكتوبر.. دفع رباعي يغادر سباق أفلام عيد الأضحي

أعلن المخرج إيهاب عبد اللطيف، طرح أحدث أفلامه السينمائية بعنوان (دفع رباعي) في 2 أكتوبر القادم بجميع دور السينما في مصر والوطن العربي ليخرج رسميا من سباق أفلام عيد الأضحي.

وتدور أحداث الفيلم حول أب يعود إلى أولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع،

فكان يحلم أن يصبح الأول طبيبًا والثاني مهندسًا والثالث محاميًا، ولكنه تعرض للصدمة جراء الواقع الذي وصلوا إليه.

وخلال الأحداث يتورط الأخوة الثلاثة في عملية إرهابية دون قصد، غير أنهم بمساعدة مجموعة فتيات يسعون إلى إجهاض العملية الإرهابية.

يشار إلى أن (دفع رباعي) هو فيلم شبابي لايت أكشن بطولة أحمد بدير، ومحسن منصور، وسناء يوسف، وأحمد عزمي، وتاتيانا، وأحمد العمدة، وإيناس النجار، وميسرة، وندى بهجت ومنة جلال.. قصة جمال ربيع، وسيناريو وحوار خالد سليمان ومحمد عواد، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.

يذكر أن فيلم (دفع رباعي) تم تصويره في فبراير الماضي ثم دخل مرحلة المونتاج، ومؤخرًا تم طرح أغنية دعائية له بعنوان (عايش جدع) غناء المطرب الشاب سمسم شهاب