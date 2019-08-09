شاهد.. مكحّل ونهال نبيل دويتو غنائي جديد في "يا مكسر الدنيا"

طرح المطرب مكحّل كليب جديد لأغنية "يا مكسر الدنيا" وهى من كلمات رمضان محمد وألحان شادي حسن وتوزيع طارق عبد الجابر وتم تصويرها فى تركيا من إخراج المطربة نهال نبيل، والتي قدمت مؤخرًا أكثر من تجربة ناجحة فى مجالالإخراج.
تم تصوير الكليب على مدار ٣ أيام في تركيا مع مدير التصوير التركي Görkem Taş والذى قدم العديد من المسلسلات التركية الشهيرة.
كما انتهى مكحّل من تسجيل 80% من أغاني ألبوم الأول والذي يتعاون فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين من بينهم محمد رفاعي، محمد يحيي، مدين، أحمد محي، أحمد الجندى، حسين مصطفى محرم، محمد البوغة، باسم عادل، وائل عقيد، عمرو جلبط ومن الموزعين تميم، وليد شراقي، أسامة عبدالهادي، عمرو عبدالفتاح، أحمد عبدالسلام و يحيي يوسف والألبوم من إنتاج شركة مزيكا.
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