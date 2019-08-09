12 مسرحية يمكنك مشاهدتها في عيد الأضحي

يقدم البيت الفني للمسرح 12 عرضًا مسرحيًا، خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يعرض في التاسعة مساءً خلال أيام العيد على المسرح القومي العرض المسرحي "المتفائل" إنتاج فرقة المسرح القومي، والمستلهم من رواية كانديد لفولتير، وإعداد وإخراج إسلام إمام، وبطولة سامح حسين، وسهر الصايغ، ويوسف إسماعيل، وعزت زين، وسوسن ربيع، والعديد من نجوم فرقة المسرح القومي.

وتقدم فرقة مسرح الغد في التاسعة مساءً على مسرح الغد بالعجوزة عرض "الحادثة" تأليف لينين الرملي، وإخراج عمرو حسان، وبطولة ميدو عبدالقادر، وشيماء عبدالناصر، ونيجار، وفتحي الجارحي.

كما تقدم فرقة مسرح الطليعة عرضين بقاعتيها في مسرح الطليعة في العتبة، حيث يعرض بقاعة زكي طليمات في السادسة مساء ثاني وثالث ورابع أيام العيد العرض المسرحي

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"يوم أن قتلوا الغناء" تأليف محمود جمال حديني، وإخراج تامر كرم، وبطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، موسيقى فؤاد.

وتحتضن قاعة صلاح عبدالصبور في السابعة مساء خامس أيام العيد عرض "نوح الحمام" تأليف وإخراج أكرم مصطفى، وبطولة سوين ربيع، وحاتم عزت، ونشوى حسن، وأحمد مجدي.

وتقدم فرقة مسرح الشباب عرضين من إنتاجها، فيقام على المسرح العائم الصغير بالمنيل في السابعة مساء عرض "بيت الأشباح" تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى من ورشة "إبدأ حلمك"، وعلى مسرح ملك برمسيس يقدم عرض "مترو" في الثامنة مساءً، تأليف محمد فضل،

وإخراج عادل رأفت، وبطولة أحمد عثمان، وشريهان قطب، وخالد شرشابي، وأحمد عمار.

وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "رحلة الزمن الجميل" في السابعة مساء على مسرح العرائس بالعتبة، تأليف وأشعار يحيى زكريا، وفكرة وإخراج محمد نور، أما فرقة المسرح القومي للأطفال فتقدم على مسرح ميامي عرض "زهرة اللوتس" تأليف طارق مرسي، وإخراج محمد حجاج، وبطولة سيد جبر، وهدى هاني، وحمدي العربي، وفادي خفاجة.

كما تقدم فرقة "مسرح الشمس" لدمج ذوي القدرات الخاصة عرضين على مسرحين مختلفين لأول مرة، حيث تقدم في الرابعة عصرا على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر عرض "ست الدنيا" تأليف وأشعار بلال إمام، وإخراج ميدو آدم، وبطولة أحمد الدسوقي، ومحمود سعيد، وهيثم حسن، ومريم نصر، بينما تقدم في التاسعة مساء على مسرح السلام عرض "أوبرا بنت عربي" تأليف ياسمين فرج، وإخراج هشام علي، وبطولة علاء قوقة، وماهر محمود، ونهاد فتحي، ومحمد السعداوي، وهاني عبدالحي.