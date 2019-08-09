برنامج متنوع للبيت الفني للفنون الشعبية في العيد

أعلن البيت الفني للفنون الشعبية، تقديم برنامج متنوع للجمهور خلال عيد الأضحى، حيث يستمر العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب" على مسرح البالون بالعجوزة.

والعرض من إنتاج فرقة تحت 18 وبطولة مروة عبدالمنعم، وضياء شفيق، وحسن الشريف، وهبة محمد، وبسمة ماهر، ونور الشرقاوي، وكريم عبدالشافي،

ومحمد عمر، وأحمد شومان، وأحمد حمودة، وليلى عبدالحميد، ومحمد فايز، وعمر إيهاب، وحمادة محمود، ومصطفى محمد، ونادين خالد، ونور شادي، وأحمد عبدالمعبود، وحور الشاذلي، وتأليف وإخراج محسن رزق.

كما سيقدم العرض الاستعراضي الغنائي "مكتوبلي أغنيلك" على

مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية بطولة إيمان البحر درويش، وشرين، والعرض الغنائي الاستعراضي "كفر أبوحتة" سيعرض على مسرح مدينة جمصة بطولة ماهر سليم وإخراج الفنان حسن سعد، وبقاعة صلاح جاهين يقدم عرض منوعات العيد، ويتضمن فقرات للسيرك القومي، وعرائس، وتنورة، وأغاني للفرقة القومية للفنون الشعبية.

ويستمر السيرك القومي في تقديم عروضه وفقراته المميزة بالعجوزة وجمصة والحديقة الثقافية بالسيدة زينب.