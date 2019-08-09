نسمة هركي تستعد إطلاق ألبومها الأول نعيش بعيد

تستعد المطربة نسمة هركى لإطلاق أولى أغنياتها المنفرة "نعيش بعيد"، و التى تبدأ بها انطلاقة غنائية مختلفة بمشروع موسيقي مستقل يحمل اسمها يبتعد عن تيمة أغانيها المعروفة التى تمحورت أغلبها فى إطار دويتو أو أوبريت غنائي، والمقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب مصور.

وانتهت هركى من وضع لمساتها الموسيقية

الأخيرة على مشروع أول أغنية "سنجل" تحمل اسم "نعيش بعيد" وهو الاسم الذي اختارته ليكون عنوان ألبومها الغنائي الرسمي الأول، والذي يضم في جعبته 6 أغنيات، منها "يا قمري" و"يمامة"، وتتعاون خلاله مع المنتج الموسيقي صهيب النجار، ومهندس الصوت مفدي ثابت.

وتسعى هركي خلال الألبوم الجديد لخلع عباءة المشاريع الموسيقية المشتركة والانطلاق بمشروع باند خاص بها تحت مسمى "نسمة هركى"، بعدما اشتهرت فيما مضى بعدة أغنيات، منها تعاونها مع الموسيقار هشام خرما في أغنية "سهلة وبسيطة" مع هاني عادل ومي عبد العزيز، وأغنية "شوف بقلبك" مع هاني الدقاق وزجزاج، بجانب أغنية "مكملين" مع فرقة كايروكي"، وآخرها ديو "الليلة دي" مع وائل عامر.