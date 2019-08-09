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ميرنا وليد - بيروت - السنة الماضية، قام الفنان العراقي كاظم الساهر بإحياء حفلة في الأردن بالتعاون مع أحد منظمي الحفلات ولم يدفع الضرائب التي تفرضها النقابة على الفنان الذي يحيي الحفلات على أراضيها ولا يزال هناك مشاكل بين منظم الحفلة والنقابة.
وقد أصدر كاتب العدل عمان الأكرم المفوض عن نقابة الفنانين الأردنيين إنذاراً للفنان كاظم الساهر بضرورة تسديد المستحقات المتوجبة عليه قبل مغادرة البلد ولن يستطيع الخروج منه قبل تسديد المبلغ والحصول على كفّ الطلب.
ووجهت النقابة هذا الإنذار للفنان كاظم الساهر باعتباره يقوم بإحياء الحفلات من دون تصاريح مسبقة من نقابة الفنانين الأردنيين. وهذا القرار صدر بعد إحيائه حفلتين في صيف 2018 وهو في صدد إحياء حفلتين يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- نقابة الفنانين الأردنيين تُنذر كاظم الساهر وتمنعه من السفرخاص الفن- كارلا بطرس خلف الكوليس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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