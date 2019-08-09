خاص الفن- كارلا بطرس خلف الكوليس وأمام الكاميرا وبين المجوهرات

ميرنا وليد - بيروت - صرحت الممثلة ​كارلا بطرس​ لموقع الفن عن جديدها، كاشفة أنها تشارك وراء الكواليس في مسلسل "لو ما التقينا" حيث أنها مسؤولة عن الكاستينغ والممثلين، واضافت أنها أحبت مشاركتها في العمل كونها تقوم بأمر جديد وراء الكاميرا.

العمل من كتابة ندى عماد خليل اخراج ايلي رموز.

من ناحية أخرى تستعد كارلا ابتداء من 15 ايلول/سبتمبر لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي"، اضافة الى فيلم سينمائي من بطولة فؤاد يمين وغابريل يمين وشيراز وهو لايت فاميلي كوميدي.

الجدير ذكره ان كارلا كانت قد طرحت مؤخرا مجموعة من المجوهرات حملت إسم "نجمة البحر star fish.

وذكرت كارلا لموقع الفن أنها قامت بتصميم المجموعة وهي من تولت عرضها كونها عارضة أزياء في الأساس، كما أنها قامت بالتسويق لمجموعة، مشيرة الى أن المجموعة تشبهها وحملت شعار "كل إمراة هي نجمة".

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