خاص الفن- بعد عودتها من اليونان.. لقاء الخميسي تمضي عيد الاضحى في الساحل

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الممثلة المصرية ​لقاء الخميسي​ قررت تمضية إجازة عيد الأضحى في الساحل الشمالي، إذ أنها ستسافر إلى المدينة الساحلية بصحبة زوجها وأبنائها "آدم" و"آسر" يوم الاثنين المقبل، من أجل الإستمتاع بأجواء الصيف أمام البحر.

وعادت لقاء من اليونان قبل أسبوعين، بعد قضاء فترة من إجازتها الصيفية هناك بصحبة زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف وإبنيها أيضاً.

من ناحية أخرى، صوّرت لقاء حلقة جديدة مع الممثل المصري ​أمير كرارة​ في برنامجه "سهرانين"، والذي سيعرض على شاشة ONE خلال الفترة المقبلة، وتحدثت فيها عن الكثير من الأمور الفنية والشخصية في حياتها، كما غنّت خلال هذه الحلقة.

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