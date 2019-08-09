خاص الفن- فاليري أبو شقرا "موديل" بكليب "أبو" فكيف جاءت مشاركتها؟

ميرنا وليد - بيروت - تطل الممثلة ​فاليري أبو شقرا​ في كليب الفنان المصري أبو الذي صوره باليومين السابقين في مدينة صور الجنوبية تحت ادارة المخرج فادي حداد كما سبق وذكرنا وذكرت بعض المصادر الصحفية.

وقد كانت الفكرة ان تتم مشاركة عدد كبير من الممثلات اللبنانيات في الكليب (نتحفظ عن ذكر اسمائهن) على غرار ما حدث بكليب تلات دقات، الا ان عدد كبير من الممثلات رفضن منهن حيث لم يناسبهن العرض الى ان تم اختيار فاليري التي وافقت بالظهور بالكليب حسب ما علم موقع الخليج 365.

ويتوقع لاغنية ابو الجديدة "عيش يا قلبي" نجاحا كبيرا نظرا لجماليتها ودعوتها للفرح والحب.

وتشارك ايضا فاليري بالجزء الرابع من الهيبة حيث يعود دورها الثاني مجددا الى الجزء المقبل ، والعمل بطولة تيم حسن عادل كرم وديما قندلفت.