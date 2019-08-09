موجز "الفن": هذا رأي بلقيس بـ ناصيف زيتون.. وهبة نور مغرمة بـ تيم

ميرنا وليد - بيروت - هذا رأي بلقيس بـ ناصيف زيتون وهبة نور مغرمة بـ تيم موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية خاص الفن- باتريك مبارك يتحدّى المنتجين بـ"بحر النفاق" خاص "الفن"- هبة نور تكشف عن هوية حبيبها خاص الفن- زينة مغنية لأول مرة وهذه التفاصيل بلقيس عن ناصيف زيتون: نجم متمكن تفوق على العديد من الفنانين صافيناز ترد ببيان رسمي على إتهامها بالتحريض على الفسق والفجور بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثالثة..نجمة عالمية تلجأ إلى الماريجوانا المزيد المزيد

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