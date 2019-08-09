ستيفاني عطاالله تألقت كوميدياً في "بلا هيبة"

ميرنا وليد - بيروت - تثبت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطاالله يوماً بعد يوم أنها موهبة تستحق الثناء والتقدير، فبعد أن أبدعت في تقديمها للأدوار الدرامية والمركبة كما في مسلسلي "ورد جوري" و"ثواني" اللذين كانا محطة مفصلية في مسيرتها الفنية، ها هي تتألق مجدداً ولكن هذه المرة بطابع مختلف، أظهر شخصيتها الكوميدية المحببة، ونتحدث هنا عن دورها في فيلم " بلا هيبة " مع الممثل ​عباس جعفر​.

ثنائية ناجحة وقريبة من الناس قدمها كل من عباس وستيفاني في هذا الفيلم، وكان لافتاً أداؤها هي للهجة البعلبكية تماشياً مع أجواء العمل مما خلق جواً مرحاً أكثر، وأكد على تآلفها مع الشخصية التي تقدمها من ناحية ومع شخصية عباس من ناحية أخرى.

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