ريا أبي راشد أم وزوجة مثالية.. والإعلامية العربية الوحيدة التي قابلت أهم نجوم هوليوود

ميرنا وليد - بيروت - ​ريا أبي راشد​ هي مذيعة ومقدمة تلفزيونية وصحفية و منتجة في شبكة MBC، واحدة من أنجح الشخصيات العربية النسائية و مثال يحتذى به وفوق كل هذا زوجة و أم تستحق بجدارة أن يقال عنها "الليدي".

نشأة ريا أبي راشد

ولدت ريا أبي راشد في 12 أيار/مايو عام 1977، وقد نشأت في بيروت. بدأت حياتها المهنية كصحفية في بيروت، عندما كان عمرها 18 عامًا، درست الاقتصاد، وكانت البداية مع إذاعة RML وتلفزيون MTV اللبناني، وMurr TV2، كما قدمت الأخبار السينمائية في برنامج يدعى The Music Show، وبعد ذلك دعيت ريا أبي راشد لإجراء مقابلات مع نجوم سينمائيين، وبعد إنهائها بكالوريوس الإقتصاد، حصلت على شهادة عليا في الدراسات السينمائية من لبنان، ثم إنتقلت إلى بريطانيا للحصول على شهادة أخرى في الصحافة المرئية، وفي عام 2000 إلتحقت ريا أبي راشد بقناة MBC، وقدمت برنامج "ستارز" الذي كان يعرض على mbc 2، وهي اليوم الوجه الإعلاني للعديد من الشركات العالمية.

هي أول إعلامية عربية تجري لقاء في هوليوود، مع ميغ رايان عام 1998، وتقول إنها كانت وقتها متحمسة جدًا للقاء، حتى أنها اشترت لها عباءة كهدية.

ريا أبي راشد حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وماجستير في السينما وماجستير في الصحافة الإذاعية من جامعة ويستمنستر في لندن ، وهي تتحدث العربية والإنكليزية بطلاقة، والفرنسية والإيطالية، والهندية، تقيم حاليًا في لندن مع زوجها.

عملت ريا أبي راشد كمذيعة ومقدمة برامج ومقدمة للنشرة الإخبارية الاقتصادية على قناة CNBC، ومقدمة برنامج Schoop، ومقدمة برنامج Arabs Got Talent، والمقدمة الرسمية لـ Ferrari.

أول إعلامية عربية تقابل أهم مشاهير هوليوود

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ريا أبي راشد إذاً أول إعلامية عربية تقابل أكبر المشاهير، من نجوم ومخرجي هوليوود الأشهر في العالم ونذكر منهم توم كروز ، أنجلينا جولي ، ​جورج كلوني​ ، ​جوليا روبرتس​ ، ​براد بيت​ ، نيكول كيدمان ، ​كلينت إيستوود​ ، وقابلت أيضاً الإعلامية الأميركية ​أوبرا وينفري​ التي قالت عنها :"حين التقينا اكتشفت كم هي رائعة وحقيقية وتملك كاريزما لا نجدها لدى غالبية النجوم، ولكن براد بيت لديه هذه الكاريزما"، كما التقت مارتن سكورسيزي ، أوليفر ستون، ، ونجوم الموسيقى مثل ​ماريا كاري​ ، بيونسي نولز ، شاكيرا ، ومشاهير الرياضة "لويس فيجو ، بوريس بيكر" إضافة إلى مصممين مثل كارل لاغرفيلد.

تغطي ريا أبي راشد سنوياً احتفالات توزيع الجوائز الكبرى كجوائز الأوسكار و BAFTAs ومهرجانات الأفلام، كان والبندقية وبرلين، كما أجرت مقابلات فردية مع أكبر النجوم العرب مثل عمر شريف ويوسف شاهين .

في عام 2006 ، تابعت ريا أبي راشد المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، منذ فوزه كأفضل فيلم أجنبي في فيلم غولدن غلوب إلى ترشيحه لجائزة الأوسكار.

تتعاون ريا أبي راشد أيضاً بانتظام كصحفية مشهورة مع العديد من محطات التلفزيون مثل Entertainment Tonight في الولايات المتحدة الأميركية، وStar TV في سويسرا، وZDF في ألمانيا، وORF في النمسا، وTelecine في البرازيل، وغالباً ما يُطلب منها إجراء مقابلات عامة لاستوديوهات الأفلام الكبرى مثل Warner Bros، ديزني وباراماونت.

بصرف النظر عن وظيفتها كصحافية مشهورة، إستضافت ريا أبي راشد أيضاً عرضاً تجارياً أسبوعياً "World Business" يبث على قناة CNBC أوروبا وآسيا، و PBS في أميركا والعربية في العالم العربي، وحضرت المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، كما إستضافت فعاليات عديدة مثل مسابقة "أميريكان أيدول" في دبي، وكذلك إطلاق عالم فيراري أبو ظبي.

معاناتها مع مرض السرطان

تقول ريا أبي راشد في أحد تصريحاتها الصحافية :"مرض السرطان أصاب والدتي قبل سنوات وأدّى إلى وفاتها، كما أنه ما زال موجوداً في عائلتي وأدرك تماماً كم يصعب العيش في ظلّه".

وأضافت ريا أبي راشد :"عشت لحظات من الألم بعد رحيل والدتي بسبب سرطان الثدي، الأمر الذي جعلها تغير نظرتها للحياة، تقول ريا أبي راشد : خالتي هي الأخرى توفيت بالمرض نفسه، الاعتناء بالصحة أمر ضروري، فأمي أهملت صحتها بعد معرفتها بإصابتها بالسرطان، الأمر الذي أجده انتحاراً غير مباشر، فهذا المرض يمكننا إيقافه والقضاء عليه إذا اكتشفناه مبكراً، فيجب أن لا ننظر إلى السرطان ونقول "بعد الشر"، لابد أن ننظر إليه وإلى خطورته ونحاول تفاديها، مثلما فعلت أنجلينا جولي هذه الفنانة التي أرفع لها القبعة، فقد خضعت لعملية استئصال الثديين، بعدما تأكدت أنها معرضة لتطور مرض سرطان الثدي الذي أصابها وأدى إلى وفاة والدتها".

حقائق قد لا تعرفونها عن رايا أبي راشد

تزوجت من ​فاليريو كامارانو​ وهو رجل اعمال ايطالي في سنة 2012 وقد انجبت طفلة منه أسمتها لولا.

كانت تود أن تصبح محامية ولكنها عملت بالدفة في مجال الإعلام وهي تكره السياسة.

ريا أبي راشد فاشلة في الطبخ بشكل كبير، ولا تعرف أن تصنع أي نوع من الطعام، وأوضحت أن زوجها بارع بشكل كبير في الأمر، لدرجة جعلتها تعتمد عليه في إعداد الطعام.

من العادات السيئة التي أعلنت ريا أبي راشد أنها ترغب في تركها إلا أنها لا تستطيع، هي أكل السكر، لافتة إلى أنها تدمنه بشكل كبير. وتقول ريا: "أتمنى أن أتوقف عن أكل السكر، أعلم أن العديد من الكتب تحث على الابتعاد عن السكر للأبد، لكني أجد هذا مستحيلًا".

تكره الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد التدخين بشكل كبير، كما أنها تبتعد عن أي شخص مدخن، ورغم ذلك فإن حماتها لا تفارق السيجارة يدها، وهو ما يهدد علاقتهما كما تقول ريا. وتوضح أنها تحاول لفت انتباهها بشكل غير مباشر، خصوصاً بعد إنجابها.

تقول ريا أبي راشد دائماً إنها تسمي زوجها "الشجرة"، لأنه دائماً يطور فيها وتحصل منه على الدعم، إضافة إلى أنه يؤيدها في عملها بشكل كبير.



لا ترتاح ريا أبي راشد لـ جوليا روبرتس وتقول :"جوليا روبرتس لا أحبها كثيرًا لأنها في الحياة عكس مما هي على الشاشة، وأنا لا أحب هذه النوعية من الناس، كما أنها لا تحب أن تجري مقابلات مع النساء بل تفضل الرجال".

ريا أبي راشد كانت كشفت أنهم لا يدفعون أي مبلغ للنجوم الكبار الذين تلتقي بهم، غير أنه من الصعب جدًا الوصول إلى هؤلاء النجوم والحصول على لقاء معهم، وأوضحت أن النجوم كلما قدروا عمل الإعلامي ومهاراته في المحاورة، وعرفته بعض الاستديوهات، تزيد فرص اللقاءات التي يمنحونها له، ويعتبرون أن تلك المقابلات جزء من الدعاية للفيلم.

بعض نجوم هوليوود يحبون إجراء الحوار مع ريا أبي راشد ويقدرون أنها من الشرق الأوسط. وكشفت أن النجم العالمي، جورج كلوني، طلبها بالاسم لكي تجري معه مقابلة في مهرجان "فنيس"، وهي كانت المقابلة الوحيدة له.