محمد المجذوب: ضحيت "كرامة مرا" وكانت تستحق.. وموقف ملحم زين يعبّر عني

ميرنا وليد - بيروت - هو فنان سوري يملك موهبة كبيرة، قدم العديد من الأعمال المميزة التي لاقت رواجاً كبيراً بين محبيه، ولا يزال يعمل ليحقق كل أحلامه وطموحاته.

فنان مجتهد ومتواضع يحب الجميع، ويسعى الى التألق بمهنيته وصوته وإمكاناته الفنية، ويعمل بصمت ليكون عند حسن ظن الجمهور.

هو الفنان ​محمد المجذوب​ الذي أطلق مؤخراً أغنية "كرامة مرا"، وكان لموقع الفن معه اللقاء الآتي.

كيف تصف أصداء أغنيتك الجديدة "كرامة مرا"؟

أصداء مميزة، الناس سعداء بالأغنية ولأول مرة أجد لديهم إجماعاً على نجاح الأغنية، وأكبر دليل نسب المشاهدة والاستماع، وإن شاء الله خير.

هل تعيش في حياتك قصة الأغنية؟

كلا ليس بالضرورة، يجب أن تسال كاتب الأغنية الشاعر علي المولى، وهو لديه القدرة على أن يعيش أكثر من حالة في وقت واحد، ربما تلك الحالات عاشها وخرج منها. كلام "كرامة مرا" حدث مع الكثير من الناس، أنا أحب أن أحكي قضايا حدثت مع الناس وتشببهم، فتصبح الأغنية لهم وملكهم.

لماذا صرحت بأن هذه الأغنية تحدد هويتك الفنية؟

أحيانا يحتاج الفنان الى ان يصنع خطا له كي يعرفه الناس به، أنا أميل الى هذه الأغنيات المرهفة التي تشبهني وتشبه افكاري واعتبرها خطي، والحمد الله أتوفق بهذه الخيارات لأنها تكون تشبهني، كل شيء أقدمه يشبهني عندما أغنيه.

هل ضحيت يوما بحياتك "كرامة مرا"؟

بالتأكيد نعم، الحياة كلها تضحية.

هل كانت تستحق أن تضحي من أجلها؟

نعم كانت تستحق، الحياة فيها الكثير من التضحيات لأشخاص لا يمكن أن تتخيل أنهم ليسوا بحياتك، أنا لا أتخيل حياتي بلا حب، ومن البديهي ان أضحي من أجل من أحب كما هو يضحي من أجلي.

في فترة كان محمد مجذوب في القمة، من ثم إبتعدت عن الساحة الفنية، واليوم عدت من جديد، ماذا حصل؟

بصراحة سبب هذا الأمر هو فترة انتقالي من شركة انتاج الى أخرى، حاولت عندما انفصلت عن "روتانا" ان اقدم اعمالاً من انتاجي وحققت نجاحاً "تعبان يا قلبي، شاطر.."، الفترة كانت صعبة جداً لأنني كنت افعل كل شيء بمفردي تقريباً، الى ان جاءت شركة "يونيفرسل ميوزيك" وقدرت ما فعلت، وقدرت مسيرتي المتواضعة، وأنا سعيد جداً معهم لأنهم مهنيون "وان شاء الله نكسر الدنيا مع بعض سوا".

إلى أي درجة يجعل الإحتراف الفنان يعطي أكثر؟

بالتأكيد هذا الموضوع يساعدني جداً، وعملهم المهني يرفع من شأن الفنان أمام الناس والإعلام.

هل ستصور العمل؟

هذا الأمر يتعلق بمدى نجاح الأغنية ومحبة الناس لها، وقريبا نحدد الخيار بشكل نهائي، لم يكن بوسعنا ان ننتظر الكليب لنطرح الأغنية، لذا طرحنا الأغنية.

أين هو محمد المجذوب من المهرجانات؟

شاركت بعدة مهرجانات في لبنان وسوريا، وكان هناك تفاعل مميز، في مهرجانات لبنان شاركت في مهرجان عشتروت، لكن المهرجانات في لبنان تفضل الفنانين أبناء منطقتها، أنا أتشرف بأن أكون في المهرجانات اللبنانية مع كامل التسهيلات بالتنظيم والأسعار، لكن المهرجانات هذا العام قلت كثيراً وأصبحت محدودة.

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لكننا اليوم نجد على سبيل المثال الفنان السوري ناصيف زيتون في المهرجانات اللبنانية الأضخم، لماذا محمد المجذوب لا يتواجد فيها؟

صدقاً أوجه كل الاحترام لأي شخص يعمل بمهنية وحرفية، هو حبيب قلبي، وأنا أحب الاعمال التي يقدمها. انا أشارك بحفلات أكثر من المهرجانات في بيروت، وبهذه الحفلات أرى جمهورا كبيرا ويتفاعل معي بشكل مميز، ممكن أنني لم أصل بعد الى مكان معين، وإن شاء الله أصل إليه في الفترة المقبلة طالما أنني أعمل بجد.

ما هي الأغنية التي لفتتك في الفترة الأخيرة وقلت إنك تحب أن تغنيها؟

لم تلفتني أية أغنية هذا الصيف، كل الأغاني في هذه الفترة كانت عادية، لذا انا غيرت القاعدة وقدمت أغنية "سوبر كلاسيك" وهي "كرامة مرا"، لفتني أغنيات تترات رمضان، وكان الفرق كبيرا بين إصدارات رمضان المميزة وإصدارات هذا الصيف التي أجدها عادية.

الموسم الرمضاني كان عامراً بالإنتاجات الرائعة، مثلاً "يا بتفكر يا بتحس" للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب كانت مميزة، كما أغنية "يا دني" التي قدمها الفنان اللبناني ​معين شريف​، وكل الأغنيات التي قدمها الشاعر علي المولى كانت رائعة.

لماذا غبت عن تترات رمضان؟

غبت لأنني أحضر لأغنية ستكون تتر لمسلسل في رمضان المقبل.

كثر الحديث عن دخول محمد المجذوب عالم التمثيل؟ هل أخذت هذه الخطوة؟

لا أعرف لماذا هذا الموضوع يطرح بكثرة كل فترة، ربما الكليبات التي قدمتها تقول ان محمد يمكن ان يعمل بالتمثيل، بحسب المخرجين، تجربة التلفزيون تجربة صعبة وأنا أخاف منها، رأيت الكثير من المغنين، مع إحترامي لتاريخهم الفني، لم أعجب بما قدموه في التمثيل، كانت "دعستهم ناقصة"، وكثيرون كانوا من رأيي.

لم ألغِ هذه الفكرة، لكني أركز أكثر في الفترة الحالية على الفن والغناء، وبالتأكيد اذا قررت التمثيل ستكون الخطوة مدروسة بشكل كبير.

اذا وافقت على بطولة مسلسل، من تحب أن تشاركك البطولة النسائية؟

يعجبني عمل ​ستيفاني صليبا​ في "دقيقة صمت"، وتوجد ممثلات سوريات كثيرات ومحترفات، وهناك أسماء لبنانية نسائية لمعت بالدراما العربية، ستيفاني صليبا و​داليدا خليل​ و​سيرين عبد النور​ و​نادين نسيب نجيم​ "بيطيروا العقل".

يوجد خلاف اليوم في لبنان حول النازحين السوريين في لبنان، ما هو موقفك؟

موقفي هو موقف الفنان ​ملحم زين​ الذي صرح به قبل فترة ويعبر عني، أنا أحب لبنان لأنه بلد الفن والثقافة، والعالم العربي يجمع على جماله وجمال شعبه، أتمنى أن تنتهي الأزمة ويعود السوريون الى بلدهم "ملحم زين (أبو علي) قبضاي وبيحكي بأصله".

لو عاد بك الزمن إلى الوراء، هل تقرر الانطلاق من برامج المواهب كما فعلت؟

بالتأكيد نعم.

هل تختار نفس البرنامج "إكس فاكتور"؟

حبي لهذا البرنامج كبير، لكني أختار برنامجاً آخر، الأمر حالياً إختلف كثيراً عما كنا عليه، حينها كان التسويق ضعيفاً، ربما لأن "روتانا" كانت تنطلق حديثاً، أما برامج اليوم فتعتمد على تسويق مختلف. أنا سعيد بنجاحي في "إكس فاكتور"، وبأني أول سوري نال اللقب، البرنامج كان وجهه خير عليّ.

ماذا تحضر من مشاريع جديدة؟

أحضر أغنية باللهجة العراقية، وأحب أن أغني من ألحان المبدع ​علي صابر​ الذي يشبهني كثيرا وأحب إحساسه، وأستمع لبعض الأعمال، رغم أنه لم يمر وقت طويل على إطلاقي أغنية "كرامة مرا"، لكنني لا أريد أن أتأخر أو أغيب عن محبيني لأنني أرى ردة فعلهم الإيجابية عندما أصدر الأغنيات، هذه الفرحة والغيرة عليّ تسعدني جداً، وتجعلني أعمل أكثر من أجل تقديم أعمال عند حسن ظنهم.