ممثلة عربية تظهر عارية ترويجاً لفيلمها الجديد

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 11:51 مساءً - اختارت الممثلة الجزائرية ​زاھیة دھار​ ان تروّج لفيلمها الجديد “فتاة سھلة” عبر صورة جديدة لها ظھرت فیھا وهي عارية تماماً.

زاھیة دھار عرفت شهرة في العام 2014، بعد ان اتهمت اللاعبين الفرنسيين فرانك ريبیري وكريم بنزيما بإغتصابها وممارسة الجنس معها قصرا في فندق في العاصمة الفرنسية باريس مقابل 500 يورو، عندما كانت قاصرا في العام 2008 وتوجهت وقتها الى القضاء الفرنسي لكي تحصل على حقها، ونفى المتهمان وقتها ان

يكونا قد عرفا انها قاصر، فطﻠﺑت ھﯾﺋﺔ اﻻدﻋﺎء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻻﺗﮭﺎﻣﺎت ﺿد ﺑﻧزﯾﻣﺔ ورﯾﺑﯾري