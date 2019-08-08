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كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 11:51 مساءً - كشفت الممثلة السورية هبة نور أن لها حبيبا واحدا لا تستطيع العيش من دونه، وأنه أغلى إنسان على قلبها.
وقالت نور لموقع “الفن”: “تيم ابن شقيقي هو حبيبي الوحيد، هو حياتي وروحي وعمري، هو حبي وعشقي وكنزي، أتمنى من الله أن يحفظه لنا وأن أراه شاباً في أعلى المراتب”.
من ناحية أخرى، استبعدت هبة خوضها علاقة حب أو ارتباط هذه الفترة، مؤكدة أن تركيزها واهتمامها ينصبان في عملها فقط لا غير.
كانت هذه تفاصيل خبر هبة نور تكشف عن هوية حبيبها.. خمنوا من هو؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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