ما هو رأي بلقيس بالفنان ناصيف زيتون؟

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 11:51 مساءً - فتحت الفنانة بلقيس باب الأسئلة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام أمام المحبين الذين طرحوا عليها العديد من الأسئلة، والتي بدورها أجابت عليها جميعها.

من بين الأسئلة التي طرحت عليها، ما هو رأيها بالفنان السوري ناصيف زيتون؟

ردّت بلقيس على هذا السؤال قائلة: “ناصيف فنان متمكن وصوته قوي ونجم حقيقي وجماهيرية واضحة وتواضع وأدب.. في رأيي تفوق على نجوم كثر ورسم لنفسه مكانة ليست عادية باهنيه وبتمنى له كل التوفيق”.

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