شاهد.. كيف تعاملت الشرطة البرتغالية مع شاب مسلم على متن طائرة إيرلندية بعد اتهامه بضرب مضيفة!

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 11:51 مساءً - قال أحد ركاب شركة ريان إير الإيرلندية، أنه أصيب على أيدي الشرطة البرتغالية عندما تم نقله من رحلة بعد خلاف مع طاقم الطائرة.

واتهم الشاب بضرب مضيفة جوية ، قبل أن يتم سحبه بالقوة من الطائرة قبل الإقلاع أمام المسافرين الآخرين.

وقال الشاب رفيق بوتيش ، البالغ من العمر 20 عامًا من لندن إن مضيفة الطيران رفضت السماح له بالانتقال إلى مقعد مجاني .

وقد صور صديقه إسلام فسيح المشهد الذي سمع فيه السيد بوتيش وهو يصرخ “أنت تؤذيني” بينما يبدي ركاب آخرون غضبهم من تعامل الشرطة مع الراكب.

وقال السيد فسيح ، من لندن ، إنه مُنع من السفر مع Ryanair مرة أخرى بسبب “سلوكه التخريبي” على متن الطائرة.

كما شارك السيد فسيح صورة لحقيبة صديقه المكسرة ، قائلاً إنها تعرضت للتلف على متن الطائرة.

ولم تتحدث الشرطة البرتغالية أثناء مقطع الفيديو لكنها تواصل مصارعة السيد بوتيش داخل الطائرة .

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