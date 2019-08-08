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كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 11:51 مساءً - قال أحد ركاب شركة ريان إير الإيرلندية، أنه أصيب على أيدي الشرطة البرتغالية عندما تم نقله من رحلة بعد خلاف مع طاقم الطائرة.
واتهم الشاب بضرب مضيفة جوية ، قبل أن يتم سحبه بالقوة من الطائرة قبل الإقلاع أمام المسافرين الآخرين.
وقال الشاب رفيق بوتيش ، البالغ من العمر 20 عامًا من لندن إن مضيفة الطيران رفضت السماح له بالانتقال إلى مقعد مجاني .
وقد صور صديقه إسلام فسيح المشهد الذي سمع فيه السيد بوتيش وهو يصرخ “أنت تؤذيني” بينما يبدي ركاب آخرون غضبهم من تعامل الشرطة مع الراكب.
وقال السيد فسيح ، من لندن ، إنه مُنع من السفر مع Ryanair مرة أخرى بسبب “سلوكه التخريبي” على متن الطائرة.
كما شارك السيد فسيح صورة لحقيبة صديقه المكسرة ، قائلاً إنها تعرضت للتلف على متن الطائرة.
ولم تتحدث الشرطة البرتغالية أثناء مقطع الفيديو لكنها تواصل مصارعة السيد بوتيش داخل الطائرة .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كيف تعاملت الشرطة البرتغالية مع شاب مسلم على متن طائرة إيرلندية بعد اتهامه بضرب مضيفة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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