كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 11:51 مساءً - ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بمقطع فيديو، خلال جلسة جمعتها بعدد من الأصدقاء.
وقام زوج الدكتورة خلود ممازحآ بعرض الزواج على ” حليمة ” ، مبينآ أنه متزوج من أخريات وأن كلاً منهن حصلت على مبلغ 100 ألف.
حيث وجه إليها تساؤل عن المبلغ الذي ترغب في الحصول عليه مقابل الزواج، فأجابت أنها تريد 40 مليوناً على الأقل.
كما ذكر ” أمين ” أنه يعتزم الزواج من امرأة خامسة، وهو ما أجابت عليه ” حليمة ” بالرفض قائلة إنها متزوجة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. زوج الدكتورة خلود يعرض الزواج على حليمة بولند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.