حليمة بولند بلوك جديد في أحدث جلسة تصوير.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لجلسة تصوير حديثة ظهرت فيها بلوك جديد.
الإعلامية الكويتية تألقت في الجلسة بفستان أسود مكشوف الكتفين، وصبغت شعرها باللون الاصفر، وجمعته للخلف في تسريحة كلاسيكية مميزة.
حليمة أكملت إطلالتها بمجوهرات ذهبية أنيقة، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامح وجهها، وأطلت بعدسات لاصقة باللون السماوي، مما منحها لوك جديد.
الإعلامية الكويتية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وطلبت رأيهم في إطلالتها ، وقد عبر جمهورها عن إعجابهم الشديد باللوك الجديد، وتغزلوا في جمالها.
وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد أثارت غضب جمهورها مؤخرا بمقطع فيديو استعرضت خلاله مشترياتها الخاصة بمنزلها من السوبر ماركت.
الإعلامية الكويتية أظهرت خلال مقطع الفيديو مجموعة من العربات الحديدية الخاصة بالتسوق المليئة بالمشتريات، وكان بجانبها عاملين يجرونها في موقف السيارات.
مقطع الفيديو أثار غضب جمهور حليمة بشدة، وأمطروها بالانتقادات، حيث اتهموها بالبذخ وتعمد استعراض حياتها المترفة أمام الجميع.
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