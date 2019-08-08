كارول سماحة تعلق على أنباء طلاقها: خلعت خاتم الزواج لهذا السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت مؤخرا الكثير من الأنباء حول انفصال الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، خاصة بعد ظهور كارول في أكثر من مناسبة بدون خاتم الزواج.

كارول علقت على هذه الأنباء، خلال استضافتها في إذاعة “مييوزيك” التونسية”، لافتة إلى إنها فور وصولها إلى تونس استعدادا لحفلها ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، كان أكثر سؤال يوجه لها حول حقيقة طلاقها.

الفنانة اللبنانية أكدت أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددة على أنها متزوجة وتعيش حياة أسرية هادئة مع زوجها وابنتهما “تالا”، عبرت عن استيائها الشديد من إطلاق هذه الشائعة عليها باستمرار.

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أما عن سبب خلعها لخاتم الزواج من يدها، قالت إنها لا تحب ارتداء الخواتم والأساور والساعات، وفي بعض الأحيان تتورم أصابع يدها فتضطر لخلع الخاتم.

الفنانة اللبنانية كانت ترتدي خاتم الزواج خلال الحلقة، فقامت بخلعه وأعطته لمقدم البرنامج، ووجهت رسالة لكل من يروج هذه الشائعة قائلة إن هذا هو الخاتم الذي يتحدثون عنه، لكنها لا تحب ارتداء الخواتم والأسوار بشكل عام.

يُذكر أن كارول سماحة كانت قد احتفلت بزواجها مدنياً من وليد مصطفى في قبرص عام 2013، وقد رُزق الزوجان بابنتهما الوحيدة «تالا» سبتمبر 2015.