رومانسية أصالة وزوجها طارق العريان تخطف الأنظار في العرض الخاص لـ «ولاد رزق2».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة السورية أصالة على تدعيم زوجها المخرج طارق العريان، وحضرت معه العرض الخاص لفيلمه الجديد “ولاد رزق2”.

الفنانة السورية هنأت زوجها على الفيلم بطريقة رومانسية جدا، حيث قامت باحتضانه، والتثطت لهما مجموعة صور رومانسية من العرض الخاص، مما خطف أنظار الجميع.

يذكر أن الفنانة السورية أصالة تشارك في فيلم “ولاد رزق2 – عودة أسود الأرض”، كضيفة شرف، كما أنها تقدم أغنية خلال الفيلم بعنوان “لما نقول يا عوم” بمشاركة الفنان مصطفى حجاج.

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وأغنية “لما نقول يا عوم” من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وهندسة صوتية هاني محروس.

وشهد العرض الخاص حضور أبطال الفيلم وهم الفنان أحمد عز، والفنان عمرو يوسف، والفنان خالد الصاوى، والفنان كريم قاسم، والفنانة ريم مصطفى، والفنانة منى ممدوح، والفنان سيد رجب.

كما حضر أيضا الفنان محمد لطفى، نسرين أمين، الفنان اسماعيل شرف، وائل عبد العزيز، المنتج محمد السبكى، والمذيعة إنجي عبد الله، والدكتورة نداء العريان شقيقة المخرج طارق العريان، وزوجته الفنانة أصالة ومؤلف الفيلم صلاح الجهينى، السيناريست تامر حبيب، المنتج محمد حفظى، المخرج على إدريس.

وفيلم “ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض” يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، وهو من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.