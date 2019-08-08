ريهام سعيد تروي معاناتها بعد الطلاق: أصبت باكتئاب وازداد وزني 45 كيلو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

روت الإعلامية المصرية ريهام سعيد تفاصيل المعاناة التي عاشتها بعد طلاقها أول مرة من زوجها الأول ووالد ابنيها.

الإعلامية المصرية قالت: “في يوم من الأيام كنت سيدة مطلقة ولدي طفلين وكنت حينها لا أعمل ولدي الكثير من المشكلات التي لا حصر لها”.

وأضافت: “بعد الطلاق أصبت بحالة من الاكتئاب وزاد وزني نحو 45 كيلو جرام لمدة عام ونصف ، ولم أنكم حينها من التمثيل أو تقديم البرامج نظرا لوزني الزائد”.

وأكدت، في برنامجها “صبايا” على قناة “الحياة”: ” لكني لم أنظر للأمور على إنها من الصعب تحقيقها، وحين تركت الأمور وتوكلت على الله فحسب حدث ما لم أتوقعه وحققت كل ما أريد”.

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يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد تزوجت 4 مرات، وكشفت في تصريحات سابقة أن أول زواج لها كان وهي بعمر التاسعة عشر، وقالت عنه: «في هذه الفترة كنت مخنوقة وعايزة أسيب البيت، لأني كنت ممنوع أخرج وممنوع أتكلم في التليفون وممنوع ألبس، وممنوع كل حاجة»، مشيرة إلى أنها بعدما تزوجت لم تفعل أي شيء مما كانت تريد، حيث أنها أنجبت وهو ما جعلها تحمل الكثير من المسئوليات.

وأضافت أنها تزوجت للمرة الثانية بسبب كثرة الشائعات حولها، وكان الفرق بين المرة الأولى والثانية حوالي عشرة سنين، حيث قالت: «كانت حولي شائعات كثيرة جدا أني أتجوزت فلان، واتطلقت من فلان، ومصاحبة فلان، فاتجوزت علشان الدبلة دي تبقى حصن»، مشيرة إلى أن هذه الشائعات لم تكن تضرها وحدها بل كانت تضر أولادها أيضا، أما زيجتها الثالثة فلم تستمر سوى سبعة أشهر.

وريهام سعيد متزوجة حاليا من زوجها الرابع، ورزقت منه بابنها الثالث، والذي أطلقت عليه اسم “طارق”.