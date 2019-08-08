أحمد الفيشاوي يتغيب عن العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2»، الأربعاء بأحد المولات الكبرى بأكتوبر.، بحضور أبطال الفيلم باستثناء الفنان المصري أحمد الفيشاوي، الذي اعتذر عن الحضور.

أحمد الفيشاوي، اعتذر لفريق العمل عن الحضور لرغبته في البقاء بعيداً عن الأضواء، لأنه لا يزال يعيش في حالة من الحزن والحداد على وفاة والده الفنان فاروق الفيشاوي.

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وكان فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا يوم الخميس 25 يوليو، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الفنان الراحل قد أعلن إصابته بالسرطان خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط، وشكل هذا الخبر صدمة كبيرة لكل النجوم ولجمهوره، ولكنه قابله بتحدي كبير وقال وقتها عن السرطان: “من لم يمت بالسرطان مات بغيرة”.

يُذكر أن فيلم “ولاد رزق 2” يشارك في بطولته أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.