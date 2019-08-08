مصطفى قمر يتألق فى cairo Jazz ويحتفل مع جمهوره بألبومه الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري مصطفى قمر واحدة من أقوى حفلاته، وذلك داخل “cairo Jazz club” بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك وسط حضور العديد من محبيه وجمهوره .

وصل قمر بصحبه مدير أعماله علي رشاد وشقيقه حمادة قمر، وقبل صعوده إلى مسرح الحفل تم عرض أحدث كليباته “س من الناس” وسط صيحات الجمهور.

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ثم ظهر الفنان المصري على مسرح الحفل وبدأ بغناء “حياتي” وسط تفاعل الجمهور مرددين الأغنية معه، ثم استمر فى الغناء لمده أكثر من ساعتين، قدم خلالها عدد كبير من أجمل أغانيه، وسط أجواء من الفرح بين الحضور .

وقد قام قمر خلال الحفل بتوجيه التحيه لنجليه الفنان الصاعد “تيام” و “إياد”، وتخلل الحفل قيام الفنان المصري بالتقاط الصور السيلفي والتذكارية مع محبيه وسط أجواء من البهجه والسعادة بينهم.

وكان الفنان المصري مصطفى قمر قد طرح مؤخرا أولى أغاني ألبومه الجديد “باب موارب”، والتي تحمل اسم “س من الناس “، وهي من كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما.