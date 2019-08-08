أبطال فيلم «ولاد رزق2» يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل عدد من الفنانين بالعرض الخاص لفيلم “ولاد رزق2 - عودة أسود الأرض” المقام فى أحد المولات الكبرى بأكتوبر.

وشهد العرض حضور أبطال الفيلم وهم الفنان أحمد عز، والفنان عمرو يوسف، والفنان خالد الصاوى، والفنان كريم قاسم، و الفنانة ريم مصطفى، والفنانة منى ممدوح، والفنان سيد رجب.

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كما حضر أيضا الفنان محمد لطفى، نسرين أمين، الفنان اسماعيل شرف، وائل عبد العزيز، المنتج محمد السبكى، والمذيعة إنجي عبد الله، والدكتورة نداء العريان شقيقة المخرج طارق العريان، وزوجته الفنانة أصالة ومؤلف الفيلم صلاح الجهينى، السيناريست تامر حبيب، المنتج محمد حفظى، المخرج على إدريس.

وفيلم “ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض” يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، وهو من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.