اكتشاف ثغرات في “واتساب” تسمح للقراصنة بالتلاعب في المحادثات

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت شركة تكنولوجية متخصصة، ثغرات في تطبيق التراسل “واتسآب” يتمكن القراصنة من خلالها بالتلاعب في الرسائل المحادثات العامة والخاصة.

وأعلنت شركة “تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز»، المختصة بأمن الشبكات” المتخصصة في أمن الشركات، أن هذه الثغرات تساعد في التضليل المعلوماتي باستخدام مصادر موثوق بها، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”.

وأوضحت الشركة أن باحثيها وجدوا أن هناك ثلاث طرق محتملة لتعديل المحادثات، وأن إحدى تلك الثغرات تستخدم خاصية الاقتباس في المحادثات الجماعية لتغير ظهور هوية المرسل، وأخرى تمكن القراصنة من تغيير نص الرسالة، وثالثة تجعل شخصا ما يرسل رسالة إلى شخص آخر في مجموعة ما باعتبارها رسالة خاصة، لكنها تظهر للجميع عند المحادثة.

وذكرت “بلومبرغ” أن متحدثة باسم “واتسآب” رفضت التعليق على ما تم نشر في التقرير.

وأضافت الوكالة أن “تلك الثغرات يمكن أن يكون لها عواقب كبيرة نظرًا للعدد الكبير لمستخدمي الواتساب، الذي يصل إلى أكثر من 1.5مليار مستخدم”.