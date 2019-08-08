طرح الإعلان الترويجي لفيلم أكشاي كومار الجديد "ميشن مانجل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طُرِح الإعلان الترويجي لفيلم "ميشن مانجل" للنجم الهندي أكشاي كومار، الخميس، وسط حماس كبير من جمهور بوليوود.

ويعيد الفيلم النجمة فيديا بالان إلى السينما بعد مدة غياب تزيد على العامين، كما أنَّه التعاون الأول بين الثلاثي أكشاي كومار، فيديا بالان وتابسي بانو، ومن المفترض طرحه بدور العرض في 15 أغسطس/آب.

وتدور أحداث الفيلم المأخوذ عن قصة حقيقية حول المهمة الشهيرة "مارس أوربيتر" التي نفذتها وكالة الفضاء الهندية لاستكشاف كوكب المريخ.

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ويُقدِّم أكشاي كومار دور عالم الفضاء الهندي راكيش داهافان قائد المهمة، وهو من الأدوار المفضلة لنجم بوليوود التي تمزج بين التشويق والتحدي بعد سلسلة أفلام واقعية وأدوار مختلفة طوال السنوات الـ3 الماضية وكان آخرها "كيساري".

وبلغت تكلفة الفيلم وهو من إنتاج شركة "فوكس ستار ستوديوز" 3 مليارات ونصف المليار روبية، ويعد ضمن أعلى الأفلام ميزانية خلال العامين الأخيرين، وهو من إخراج جاجان شاكتي.



