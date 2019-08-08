نجوى كرم تدعم الصناعة في لبنان

اتخذت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم من حسابها على تويتر لتدعم الصناعة في لبنان.

وقالت “كرم” في تغريدة نشرتها على حسابها عبر موقع تويتر وجاء فيها: “السياسة الناجحة من اقتصاد ناجح، والبلد الذي يتمتع بإكتفاء ذاتي هو بلد يخطط لمستقبل ناجح”. وأرفقت التغريدة بـ “هاشتاغ” “#نهار_الصناعة_الوطنيّة” الذي أطلقته جريدة “النهار” ضمن عددها الخاص بالصناعة.

نذكر أن نجوى كرم تستعد لسلسلة جديدة من الحفلات فتعود إلى سوريا وتحديداً إلى قلعة كنعان في وادي النصارى المقرر إقامته يوم 14 أب/أغسطس وفق ما أعلنت في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

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‏لتنتقل بعدها في 16 أب/أغسطس إلى الأردن لتحيي حفلاً ضمن فعاليات مهرجان الفحيص حيث أعلنت إدارة المهرجان عن نفاذ البطاقات قبل أكثر من أسبوعين من موعد الحفل والمقدرة بأكثر من 5 الأف بطاقة، حيث يُصار إلى طباعة نسخ إضافية من التذاكر. يذكر أن النجمة اللبنانية كانت قد شاركت في هذا المهرجان مرة واحدة فقط في العام 1995.

لتنطلق بعدها النجمة اللبنانية على متن باخرة “ستارز أون بورد” إلى مدينة برشلونة الإسبانية من ٢١ آب/أغسطس حتى ٢٦ منه.

كرم التي من المرجح أن تعود لتصوير كليب “كتير حلو” بعد أن كانت قد تأخرت في تصويره لأسباب تتعلق بشركة روتانا.

يذكر أن الأغنية من كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيع هادي شرارة وسيخرجها المخرج وليد ناصيف.