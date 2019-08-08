سينتيا صامويل تستعد لسلسلة أعمال جديدة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: تحدثت الممثلة سينتيا صامويل في مقابلة إذاعية مع الإعلامي محمد قيس ضمن برنامج "بعزّ العجقة" عبر إذاعة "أغاني أغاني" عن آخر أعمالها ومشاريعها الجديدة قيد التحضير.

حيث أنها تقوم بقرآءة عدد من الأعمال الدرامية لتعود للتمثيل عبر أدوارٍ جديدة مع حلول العام الجديد. بالاضافة إلى مشاركاتها العديدة مؤخراً في تصوير اعلانات لأهم الماركات العالمية في لبنان والخارج. كما ستتجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى دبي لتُشارك في جلسة تصوير مع إحدى أهم المجلات العالمية.

يُشار إلى أنها قادمة من عالم الجمال، واشتهرت بدور "يارا" ضمن مسلسل "خمسة ونص" الذي عُرِضَ في الموسم الرمضاني الفائت. علماً أن المقابلة ستُبَث في الأسبوع القادم في موعدٍ يُعلن عنه لاحقاً عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.