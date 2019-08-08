شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تصوير مسلسل "حواديت الشانزليزيه" حتى يوم وقفة عيد الأضحي المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر أسرة مسلسل "حواديت الشانزليزية" بطولة الفنان إياد نصار وانجى المقدم، فى تصوير المسلسل حتى يوم السبت وقفة عيد الأضحى، من إنتاج شركة "سينرجى"، ومن المقرر أن يستأنف فريق العمل التصوير عقب انتهاء الأجازة التى تستمر لمدة 10 أيام على أقصى تقدير.

وانتهى فريق العمل بقيادة المخرج مرقس عادل من تصوير أسبوعين كاملين من المسلسل، داخل الديكور الأساسى بمدينة الإنتاج الأعلامى، ومن المقرر، البدء فى تصوير بعض المشاهد الخارجية فى ديكورات أخرى عقب عيد الأضحى، ثم العودة إلى الديكورالأساسى مرة أخرى .

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم، وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.